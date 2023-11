Insetti nel piatto | pediatri ‘no farine ai bimbi | ancora dubbi’

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Ibocciano gli 'nel' dei bambini, almeno per ora. "I dati scientifici oggi a disposizione non sonosufficienti per raccomandare ai bambini cibi contenenti polveri di grillo, locusta e altri". Il 'verdetto' arriva daidella Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizioneca (Sigenp), in un articolo in pubblicazione a breve sull''Italian Journal ofcs'. Un gruppo di ricercatori, coordinato da Lorenzo Norsa, responsabile dell'area Nutrizione della Sigenp, nel loro studio concludono infatti che, sulla base delle attuali conoscenze, sono necessarie "ulteriori ricerche prima di pronunciarsi su un possibile uso per la dieta dei bambini, a causa di prove insufficienti ...