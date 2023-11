Inizia il tour di Zucchero 23 giugno 2024 a Udine

Leggi su udine20

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Da mercoledì 29 novembre, fino al 17 dicembre“SUGAR” FORNACIARI sarà in concerto negli Stati Uniti insieme ad Andrea Bocelli! Uno show emozionante in cui i due artisti attraverseranno le città di San Antonio, Dallas, Louisville, Boston, Philadelphia, Hartford, Baltimora, New York e Hollywood, regalando al pubblico d’oltreoceano grande musica e forti emozioni. Intanto,si prepara a tornare nelcon tutta la sua energia e la sua straordinaria band con “Overdose D’Amore World Wild”. Ilinternazionale “Overdose D’Amore World Wild” si apre con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e l’1 aprileper poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, ...