Infortunio Thiaw | severa lesione miotendinea del bicipite femorale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Timore confermato: il Milan dovrà fare a meno di Malickper diverse partite. Tornerà nel 2024 il centrale tedesco, che ieri si è fermato nel secondo tempo della sfida contro il Borussia Dortmund per un dolore alla coscia dopo una rincorsa difensiva. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto questa mattina – ci ha comunicato il Milan – ha evidenziato la presenza di unadel. La coscia interessata è quella di sinistra. Il Milan valuterà l’evoluzione dell’di Malicktra una settimana, al massimo tra dieci giorni. Il giocatore dunque rimarrà a riposo in attesa di nuovi esami di controlli. I tempi di recupero? Difficile stabilirli in questo momento, ma non di certo non saranno brevi. ...