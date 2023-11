Infortuni Milan | il fisioterapista di Djokovic | «Numeri impietosi»

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Thiaw è solo l’ultimo di una serie infinita diche hanno colpito ilnel corso di questa stagione. Una situazione gravissima, che ha messo in grave difficoltà Stefano Pioli settimana dopo settimana. Da Leao e Okafor fino Kjaer e Kalulu: dei titolari solo Giroud, Reijnders e Tomori fin qui non si sono mai infortunati. Su Instagram Claudio Zimaglia,del team che segue Novak, ha detto: «Assenti in media 4 giocatori a partita,imbarazzanti». «Idelle prime 13 partite stagionali (10 in Serie A e 3 di Champions League) sono: finora, infatti, i rossoneri hanno dovuto fare i conti complessivamente con 51 indisponibilità, come una media di 4 giocatori a partita – ha scritto -. Il, con 52 ...