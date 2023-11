Industria | Istat | a settembre fatturato +1 | 2% su mese | +2 | 6% su anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. -(Adnkronos) - Al'stima che ildell', al netto dei fattori stagionali, aumenti dell'1,2%, in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+1,5% su quello interno e +0,6% su quello estero). Su base annua corretto per gli effetti di calendario iltotale diminuisce in termini tendenziali del 2,6%, con flessioni del 3,2% sul mercato interno e dell'1,6% su quello estero. Nel terzo trimestre del 2023 l'indice complessivo è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (+0,2% sul mercato interno e +0,6% su quello estero). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, agli indici destagionalizzati delsegnano un aumento su base mensile per i ...