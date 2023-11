Incidente stradale sull' Appennino modenese | frontale fra tir e suv | tre morti

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tre persone sono morte in unavvenutoa statale 12 dell'Abetone e del Brennero a Serramazzoni,. È successo intorno alle 14. Coinvolti in...

I militari morti sono cinque . Ai Quattro deceduti sul colpo si è purtroppo aggiunto un deceduto nella notte in ospedale. Un altro militare, come i ... (noinotizie)

I militari morti sono cinque . Ai Quattro deceduti sul colpo si è purtroppo aggiunto un deceduto nella notte in ospedale. Un altro militare, come i ... (noinotizie)

Tre persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero a Serramazzoni , sull'Appennino ... (tg24.sky)

Serramazzoni - 3 morti in un incidente stradale sull'Appennino modenese

Tre morti in un incidente stradale sull’Appennino modenese

Incidente sulla Catania - Messina, auto contro un muro: due giovani soccorsi dalla polizia

... diretto a Messina per servizi di ordine pubblico, lungo il tragitto, è intervenuto per prestare soccorso alle persone coinvolte in un. Gli agenti, infatti, stavano percorrendo la ...

Tre morti in un incidente stradale sull'Appennino modenese - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Taranto, scontro frontale fra auto: quattro morti e due feriti TGCOM

Militari morti in incidente a Mottola, migliorano le condizioni dei feriti. Ipotesi funerali di Stato con La Russa e Crosetto

Sono in lento ma graduale miglioramento le condizioni di salute di uno dei due militari rimasti feriti nell’incidente in cui hanno perso la ... un fascicolo d’indagine con l’accusa di omicidio ...

Incidente Modenese, violento scontro tra auto e camion: tre morti

È di tre morti il bilancio di un incidente avvenuto lungo la strada statale 12, nel territorio di Serramazzoni, in provincia di Modena ...