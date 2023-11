Incidente ferroviario a Corigliano Rossano | morti Maria Pansini e Said Hannaoi

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tragicomartedì sera a(Cosenza). Nell’impatto tra un treno regionale ed un camion hanno perso la vita due persone. Una delle vittime è, 60 anni, residente a Catanzaro Lido. Era il capotreno. La donna è morta sul colpo in seguito allo scontro con un camion, rimasto bloccato sui binari dopo avere attraversato un passaggio a livello in località Thurio. In base ad una prima ricostruzione la donna era vicino al conducente del convoglio, sopravvissuto all’impatto.Pasini, mamma di una figlia, lavorava da tempo per Trenitalia. L’altra vittima è. Il marocchino di 24 anni era alla guida del camion.