Incidente ferroviario a Corigliano-Rossano | morte due persone

(Di mercoledì 29 novembre 2023) : una donna di 60 anni e un giovane di 24 Unè avvenuto ieri sera, martedì 28 novembre, intorno alle 18,30, in località Thurio, nel comune diin provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dai media, un treno di pendolari, con circa dieci passeggeri a bordo, ha investito un camion che si trovava sui binari. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’, il camion era bloccato sui binari. L’autista non avrebbe fatto in tempo ad attraversare i binari per poi rimanere intrappolato una volta abbassatosi il passaggio a livello. Il treno che nel frattempo è sopraggiunto non ha potuto evitare lo scontro. Nell’impatto, violentissimo, sonodue: la capotreno, Maria Pansini, di 60 anni, che da anni lavora per ...