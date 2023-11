Incidente del pullman di Mestre | le presunte “anomalie” nel cuore dell’autista Alberto Rizzotto

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una presunta anomalia neldipotrebbe essere all’origine della morte40enne dell’autobus di La Linea caduto dal cavalcavia di Marghera il 3 ottobre scorso a. Per questo l’esame specialistico richiede nuovi approfondimenti. La cardiologa dell’università di Padova Cristina Basso ci sta lavorando insieme ad altri esperti nominati dalle parti. Che indagano soprattutto sulle morti invisibili, ovvero quelle causate da problemi alnon diagnosticati. L’autopsia sul corpo diaveva escluso malori evidenti e individuato come causa della morte la frattura al cranio. Nel frattempo Venezia ha fermato ielettrici Yutong. Indagini cardiologiche specialistiche Il Gazzettino spiega oggi che a ...

