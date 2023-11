Inchiesta Pavia | “la campagna social della candidata di Fdi pagata dalla società dei rifiuti” | indagato assistente del presidente del Consiglio lombardo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) A lei non sono bastate oltre 4mila preferenze per assicurarsi un seggio dentro ilregionale, lui invece ora lo frequenta quotidianamente essendo stato scelto come il caposegreteria delFederico Romani, figlio di Paolo, ex ministro di Forza Italia. Sia Elisabetta Fedegari che Dario Francolino – entrambi appartenenti a Fratelli d’Italia – sono indagati nell’sull’Asm diche lunedì ha portato ilManuel Elleboro e il direttore generale Giuseppe Maria Chirico agli arresti domiciliari, insieme ad altre due persone. L’indagine ha terremotato la municipalizzata pavese che si occupa die decoro urbano arrivando a sfiorare l’eurodeputato leghista Angelo Ciocca. L’accusa nei confronti di ...