Incanto di Natale | domenica al Comunale ‘Lo Schiaccianoci’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti3 Dicembre, il Teatrodi Benevento ospiterà due repliche del celebre balletto “Lo Schiaccianoci“. L’evento, organizzato dalla Compagnia Balletto di Benevento e inserito nel cartellone della Rassegna del Comune ‘di‘, si terrà alle 17.00 e alle 19.00 (quest’ultimo già sold out). Si tratta del notissimo balletto in due atti con le musiche di Piotr Il’Jic Cajkovskij e vedrà la partecipazione di danzatori professionisti, provenienti da importanti Enti lirici, insieme a giovanissimi allievi che interpreteranno il ruolo dei piccoli protagonisti. Dirette da Carmen Castiello, le coreografie verranno portate in scena da 30 danzatori con l’ausilio di Romina Bordi, Giselle Marucci, Ilaria Mandato e Sara Scuderi che hanno montato le diverse parti del balletto. La regia ...