Immobile Masaccio | da scuola a centro per le famiglie

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nuova destinazione d’uso per il palazzo di viache ancora ospita l’omonimo asilo nido che sarà trasferito nella nuova sede in costruzione di via Colombo. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli spazi interni che ospiteranno i nuovi uffici delper le. L’intervento, che interesserà alcuni locali del piano rialzato dell’, prevede la sostituzione di alcuni infissi interni, la realizzazione di disimpegni in cartongesso, la revisione dell’impianto elettrico per una miglior fruizione ed utilizzo dello stesso, la tinteggiatura dei locali, la fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in listoni PVC, per un ammontare di spesa complessivo di 22mila euro. A lavori ultimati, ...