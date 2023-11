Immissioni in ruolo docenti | ultimi nominati da graduatorie concorsi in Emilia Romagna

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'Ufficio scolastico per l'ha pubblicato gli elenchi deglidelle procedure concorsuali ex D.D.G. n. 106/2016, D.D.G. n. 85/2018, D.D.G. n. 1546/2018, D.D. 498/2020, D.D. 499/2020, D.D. 510/2020, D.D. 826/2021, D.D. 252/2022. L'articolo .

Immissioni in ruolo in Sicilia - quali graduatorie dei concorsi sono esaurite e quali no. REPORT

Immissioni in ruolo Veneto : 2.475 docenti assunti su posti comuni - 873 su sostegno. 915 gli ATA in ruolo. I dati per provincia 2023-24

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato cifre significative relative alle Immissioni in ruolo per l'anno scolastico ... (orizzontescuola)

Dei 81.023 posti vacanti totali, 50.807 sono stati autorizzati per le Immissioni in ruolo . Per l'anno scolastico in corso, 27.275 docenti hanno ... (orizzontescuola)

Immissioni in ruolo docenti - su 50.807 posti autorizzati - 43.430 stabilizzazioni - oltre 11mila da GPS I fascia sostegno. Circa 30mila i posti per i concorsi. I dati ministeriali

Immissioni in ruolo , il Ministero fornisce i dati per il 2023 /24. Sul sostegno , come previsto, i dati riguardanti le GPS sono nettamente superiori ... (orizzontescuola)

Immissioni in ruolo dirigenti scolastici : in 13 rinunciano. Decreto

Concorsi scuola, oltre 20mila nuovi posti con Dpcm: ecco per chi

...concorso scuola straordinario ter sono quelli che derivano dalla differenza tra i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità al netto degli esuberi e il numero diin...

Immissioni in ruolo 2023/24 sul sostegno: 13.412 totali di cui soltanto 1.601 sono vincitori di concorso, il resto da GPS. Il 52,29% del totale al Nord Orizzonte Scuola

Immissioni in ruolo, Uil: bisogna utilizzare tre canali, organico di ... UIL Scuola - La voce libera della scuola

Concorsi scuola, oltre 20mila nuovi posti con Dpcm: ecco per chi

Le immissioni in ruolo sono state, tuttavia, minori rispetto a quanto stimato per la mancanza dei candidati presenti in graduatoria in alcune regioni. Il secondo Dpcm in arrivo dovrebbe invece ...

Concorso scuola 2023, c’è la conferma: bando in arrivo per oltre 44mila posti

Concorso scuola 2023, ci sono novità: è infatti in arrivo il bando per oltre 44mila posti. Ecco di seguito i requisiti e tutti i dettagli per gli interessati.