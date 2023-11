Ilary Blasi | svelato l’uomo misterioso di Unica | Fabrizio Corona fa nome e cognome

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Come aveva annunciato in questi giorni,ha svlelato chi sarebbeche avrebbe messo in crisi il matrimonio trae Francesco Totti. Non a caso, durante il documentario, la conduttrice ha parlato di questo “innocente” caffé con una sua amica e questo ragazzo la cui identità era segreta fino a qualche ora fa. Non a caso, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che si tratterbbe di un personal trainer piuttosto seguito sui social.: spunta ildelDurante il documentario, i telespettatori hanno appreso che la crisi trae Francesco Totti sarebbe ...