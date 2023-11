Il Washington Post non ha pubblicato un articolo su Hamas che riceve armi dall’Ucraina

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’11 novembre 2023 è statosu Facebook lo screenshot di un presuntodelintitolato “Weapons supplies from Ukraine tohave tripled over the past month” (in italiano, “Le forniture diadsono triplicate nell’ultimo mese”). Il pezzo, si legge nell’immagine, sarebbe stato scritto da «Chris Moltisanti» edal quotidiano statunitense il 2 novembre 2023. Lo screenshot è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del, in cui si afferma che sarebbero state confermate «le prime notizie dioccidentali contrabbandatenelle mani di». Si tratta di una notizia ...