Il tennis italiano vale oro Anche fuori dal campo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Per ilè un momento d’oro. Non solo per la vittoria in Coppa Davis (che mancava da quasi 50 anni) o i trionfi di Jannik Sinner che ha chiuso la stagione da numero 4 del mondo, dopo la finale delle Atp Finals di Torino. I successi non sono casuali. E arrivano dopo due decenni di investimenti sulle strutture e sui grandi eventi. Così oggi il giro d’affari delè da record: si è passati dai 17 milioni di euro del 2003 ai 170 milioni del 2023. Un aumento del 900%. Così come sono saliti i tesserati, passando dai 130mila del 2001 ai 493mila del 2022. Ricavi per la Federazione italianain continua crescita. Raccolti i frutti di 20 anni d’investimenti La federazione guidata da Angelo Binaghi intanto si è estesa, aggiungendo il padel. Qualche dato ci dà l’idea del momento ...