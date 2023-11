Il teatro fantasma

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In un’intervista a Rolling Stone, Mat Osman, ex membro della band Suede, disse: “Nella vita dovremmo tutti essere bassisti e scrittori”. In qualche modo, quindi, artisti sotterranei, rigidi, per evitare che l’opera crolli e, allo stesso tempo, acrobati liberi. Bassisti che sorreggono una struttura e architetti in grado di gestire, dall’alto, l’intero progetto. Chissà che le due cose non si confondano, talvolta. Ne , il suo secondo romanzo, Osman sembra scrivere come si dovrebbe suonare il basso, ma in un assolo sul bordo di un palcoscenico che ci è familiare. La vicenda, ambientata in epoca elisabettiana, dimostra la preparazione e l’erudizione dell’autore, ma anche la capacità di arricchire il sostrato storico di quella che potremmo definire – pescando dalla memoria musicale dei concerti di Bach – una “magia brandeburghese”, barocca, rocambolesca, di matematica perfezione. Un ...