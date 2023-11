Il question time con i ministri Giorgetti | Urso | Lollobrigida e Fitto

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Alla Camera ilcon il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo, quello delle imprese e del Made in Italy, Adolfo, quello dell’Agricoltura Francesco, e il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffele. Niente premier: Giorgia Meloni, sarà in Aula mercoledì 13 dicembre. La decisione è dovuta ad altri impegni istituzionali del capo del governo, tra cui la consegna il 12 dicembre del testo delle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Proteste dell'opposizione. Il ministroha dato il via libera all'acquisizione della Holostem, il polo di ricerca sulle cellule staminali impegnato nella cura di malattie rare. L'azienda verrà ...