Il progetto Sport For Nature vola da Milano a Rio | il calcio può avere un’altra faccia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Esiste undiverso da quello che spesso viene messo alla berlina. Un’idea dilontana da scandali di ogni tipo, dal doping alla mercificazione della passione. Il suo cuore pulsante è proprio a– dove nel 2016 è nato ilFor– ma arriva fino a Rio de Janeiro, dove una parte della Fluminense sta prendendo parte a unsociale che vale persino più della Copa Libertadores appena vinta contro il Boca Juniors. Ad accendere la miccia è stato Marlon (ex Monza e Sassuolo), che ha voluto fare qualcosa di concreto per i ragazzi di Vila Aliança, la favela dove lui stesso è nato e cresciuto , per poi trovare la sua strada nel, dall’età di 14 anni, proprio con la maglia della “Flu”. Decisivo è stato il suo ...