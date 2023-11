Il “premierato” della Meloni sotto l’occhio critico di un seminario universitario | i dettagli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov – Ildi Giorgiadi esperti. Come ogni riforma costituzionale. Noi, dal canto nostro, abbiamo ribadito sempre la necessità di approvare una riforma che, sebbene più formale che sostanziale in termini di poteri reali, continua a “spostare pezzettini di Costituzione” verso direzioni più logiche (in questo caso, riguardanti l’elezione diretta del presidente del Consiglio). Certo è che la sostanza ben diversa dalla forma è oggetto di analisi difficilmente contestabili. Come quella che si farà nelorganizzato da Unidolomiti proprio sulla questione. “Qualedel governo?”: ildi Unidolomiti Ildi Unidolomiti intitolato “Quale ...

Giorgio Mulè : “Quella della giustizia non è una riforma minore. Il premierato non funziona - va cambiato”

Gian Marco Centinaio in un’intervista a ‘La Verità’ si sofferma sul Premierato e chiede agli alleati di non forzare i tempi sull’approvazione. Il ... (notizie)

In arrivo 16.5 miliardi dal Pnrr, maggioranza divisa sul mercato libero. Le prime pagine

Le altre notiziegiornata: Riad si aggiudica l'Expo 2030, ex presidentiConsulta contro il, trattative per la tregua in Medio Oriente, 20 norme Ue per l'ambiente . La rassegna stampa CORRIERESERA 'Corretto valutare i pm' titola in apertura il ...

Premierato bocciato dagli ex presidenti della Consulta Il Manifesto

La bocciatura in coro del premierato dagli ex presidenti della Consulta la Repubblica

Giustizia, Nordio: "Test psicoattitudinale Non è uno scandalo"

Il dibattito di questi giorni non fa che riproporre l’urgenza di una riforma della giustizia". Parlando anche del premierato e dell'autonomia, Tajani aggiunge che "stiamo parlando di tre grandi ...

Pnrr, Fitto: risorse importanti per la crescita. Quarta rata, ok della Commissione Ue

La Commissione ha approvato una valutazione preliminare positiva della quarta richiesta di pagamento dell'Italia per 16,5 miliardi di euro in ...