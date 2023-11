Il Posillipo espugna Catania | Brancaccio | “Grande Vittoria”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSplendido successo delchenella gara della decima giornata del Campionato di Serie A1. Finisce 11-10 per i rossoverdi, decide il gol di Somma nel finale. E’ stata una partita intensa, condotta per larghi tratti dalla squadra siciliana che tocca anche il +2 ad inizio quarto periodo prima di subire la veemente reazione del. Il primo gol della partita è delcon Murisic, che sfrutta la superiorità, Mattiello pareggia con un gran tiro alla metà del quarto, Torrisi riporta avanti i suoi, ancora Mattiello riesce a realizzare con uomo in più. Nel finale del primo tempo la squadra siciliana si riporta avanti con Murisic, doppia superiorità, ilperde un sanguinoso Pallone e Muscat in controfuga segna il 4-2. Il ...