Il piede si gonfia e scopre che un ragno ha deposto le uova nel suo alluce

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Colin Blake, un cittadino inglese di Cramlington, della contea del Northumberland (Regno Unito), stava festeggiando il suo 35esimo anniversario di matrimonio in crociera quando gli è accaduta una cosa incredibile. Dopo una visita a Marsiglia (in Francia) l’uomo, durante la notte, ha iniziato a...

Youth League - Il Milan batte il Borussia Dortmund e vola agli ottavi

... però, non può nulla al 24' quando Zeroli intercetta una palla rubata in area di rigore ela ... I rossoneri non intendono togliere ildall''acceleratore e prima dell'intervallo calano il ...

Morso da un ragno lupo, l'alluce si gonfia. Poi la scoperta choc ilGiornale.it

Lo Scarpone - Aghi di ghiaccio sotto i piedi Lo Scarpone

Youth League | Il Milan batte il Borussia Dortmund e vola agli ottavi

Vittoria da grande squadra per i rossoneri che salgono a quota 12 punti nel gruppo F a più 5 proprio sui tedeschi. Il Milan vola così agli ottavi di finale da prima del girone ed è anche la prima ...

Morso da un ragno lupo, l'alluce si gonfia. Poi la scoperta choc

Un uomo, in crociera in Francia con la moglie, ha sentito uno strano prurito al piede dovuto al morso di un ragno lupo peruviano che gli ha lasciato qualcos'altro oltre al segno sull'alluce ...