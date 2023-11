Il patriarcato e i suoi simboli

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Quinta puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Mentre svariate edizioni di GQ in tutto il mondo celebrano l'annuale premio Men of the Year, continuano a esistere uomini che uccidono le donne. Se mi chiedete cosa significhi essere «man of the year» e cosa ci voglia a diventarlo, non saprei dare una risposta univoca. Indubbiamente, gli uomini (e le donne) sulle copertine dei GQ globali sono stati scelti per i loro meriti nei rispettivi campi d'azione, che siano musica, spettacolo, musica, attivismo, moda, politica o altro, e non potremmo essere più felici di avere una così grande e stimolante schiera di ospiti. Quello a cui continuo a pensare è come tutti noi, uomini che leggono o scrivono queste riviste e non finiscono sulle ...