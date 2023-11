Il Papa | Non dimentichiamo l' Ucraina | la guerra è una sconfitta - Kuleba | Non molleremo | continueremo a lottare

(Adnkronos) – "Non sto ancora bene". Papa Francesco , questa mattina prima della catechesi per l’udienza generale, è tornato sulle sue condizioni di ... ()

“Ancora non sto bene” , dice Papa Francesco all’inizio dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI. I problemi di salute del pontefice non sono ancora ... (lanotiziagiornale)

Il Papa non legge la catechesi : “Ancora non sto bene”

“Ancora non sto bene”; il Papa non ha letto la catechesi per l’Udienza generale del mercoledì

Papa Francesco : «Non sto ancora bene». Bergoglio all'udienza generale non legge la catechesi. Le condizioni

Papa Francesco ancora ammalato. Non sarà a Dubai per la 28esima per la Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui ... (ilmessaggero)