‘Il Natale veste Quasar’ e arriva lo show del ventriloquo Andrea Fratellini

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dal primo dicembre al 7 gennaio un ricco calendario di eventi tra spettacoli, laboratori e ospiti. Domenica 3 dicembre alle 17 lo spettacolo con il pupazzo Zio Tore ‘Ile il centro commerciale di Ellera di Corciano dà il via a un ricco cartellone di eventi in scena dal primo dicembre al 7 gennaio. Una proposta ampia, per accompagnare clienti e visitatori durante le festività con allegria e calore, in cui trovano spazio spettacoli, laboratori, incontri e tanti personaggi. Il primo ospite, domenica 3 dicembre alle 17, sarà ilAndrea Fratellini con il suo Ventriloquist. Il vincitore di Italia’s Got Talent 2020 propone uno spettacolo per famiglie, comico e divertente. Loruota intorno alla comicità del pupazzo Zio Tore: il buffo personaggio ...