Il Napoli era turbato dal dover assistere agli scontri tra De Laurentiis e Garcia Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Antoniosu Repubblica, fa un tuffo nel passato, nel recente, recentissimo passato, quando appena tre settimane fa sulla panchina delc’era ancora Rudi. Per fortuna, dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, questo appare solo un ricordo e forse già abbastanza sbiadito. Ma questo è per i tifosi, scrive, non tanto per i giocatori, perché se la vittoria di Bergamo, ha fatto scalaredirettamente in terza fila, anche tra i pastori di San Gregorio Armeno, Mazzarri sa bene che il lavoro per recuperare ilvisto nella passata stagione allenato da Spalletti, è appena cominciato. Perché i calciatori hanno subito la gestione del tecnico francese e ancora di più le lughe discussioni con il presidente De, un po’ come figli ...