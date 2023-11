Il ministro Valditara | «Per prof e presidi 1 500 euro di una tantum a dicembre»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ildella Pubblica Istruzione Giuseppeannuncia per1.516per ie 1.228 per iessori come anticipo degli aumenti in arrivo nel 2024. L’unalegato alla vacanza contrattuale ammonterà invece a 1.056per i maestri e 839 per medie e superiori con più bassa anzianità. In un’intervista al Messaggerodice che nella Legge di Bilancio ci sono anche 5 miliardi per il rinnovo degli statali. Mentre pere personale Ata il ministero sta facendo ancora i calcoli. E sui tutor per le scelte future dei ragazzi «stiamo procedendo con molta determinazione. La formazione è già stata fatta, i vari istituti stanno completando le operazioni per ...