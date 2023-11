Il ministro della Giustizia Nordio inaugura tre nuove aule al tribunale di Napoli Nord

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Aversa. IlCarlohato trealdi, che ha sede ad Aversa e ha competenza su 38 comuni delle province di Caserta e, i più problematici per l’alto tasso di criminalità ma anche per il degrado ambientale e socio-economico. “Una sorta di miracolo, realizzato in appena un mese. – ha detto il guardasigilli Carlo– Da anni questi locali erano sottoutilizzati. Gran parte del lavoro del ministeroè orientato a rendere lapiù efficiente. Qui ad Aversa abbiamo realizzato una sorta di miracolo in appena ...