Il Milan ha pagato la sua passività

Stefano Pioli sa che il suo Milan deve necessariamente invertire la rotta se vuole ricominciare a conquistare punti in Serie A ma anche in Champions ... (serieanews)

Le sue borse stampate con una mappa sono famose in tutto il mondo ma lui non parla molto pubblicamente e tantomeno è solito esprimersi su questioni ... (ilfattoquotidiano)

Lo stilista Alviero Martini furibondo : “Abbiamo pagato la tariffa intera e ci abbiamo messo 6 ore per 300 km - da Milano a Sanremo. Vergogna”

Milan-Juventus - Pioli : “Abbiamo fatto bene anche in dieci. Pagato un errore”

Atm a Milano e l’abbonamento pagato ma non attivato : Fantozzi non trova la tessera - “me lo facci funzionare sul telefono”; “no - non si può”

È il giorno del rinnovo dell’abbonamento di Atm. Una banalità, direte. Siamo nel 2023: che cosa ci vorrà mai per rinnovare una tessera? Vero, ma ... (ilgiornaleditalia)