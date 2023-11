Il legale di Gino Cecchettin | “Filippo Turetta dovrà incontrare anche i nostri periti”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) . L’ipotesi è che la difesa possa valutare il vizio di mente «Sevuole farsi passare per pazzo prima», sono queste le parole di Stefano Tigani, l’avvocato di. Ilnon commenta le dichiarazioni rese daal gip, ma è chiaro che la battaglianon ammetterà sconti soprattutto se l’avvocato di, Giovanni Caruso, dovesse giocare la carta del vizio di mente. La difesa della famigliaha già individuato delle aggravanti, come lo stalking: «L’omicidio di Giulia Cecchetin è aggravato dallo stalking — sostiene l’avvocato Tigani —...

Filippo Turetta: 'Sto cercando di capire cosa mi è scattato...'. Già va a caccia del raptus

Stefano Tigani, avvocato di, padre di Giulia Cecchettin , promette battaglia dopo le prime ... Da qui le parole deldella famiglia Cecchetin. Ma possibile che per ogni omicidio in Italia si ...

Cecchettin, Turetta ammette l’omicidio: ho ammazzato Giulia e ho vagato per giorni Il Sole 24 ORE

Turetta: «Ho ucciso Giulia, ora voglio pagare» Avvenire

Filippo Turetta si finge pazzo Le paure della famiglia di Giulia Cecchettin e la richiesta di perizie

Filippo Turetta si finge pazzo Le paure della famiglia di Giulia Cecchettin e la richiesta di perizie psichiatriche da parte dei legali.

Filippo Turetta piange: «Sono pentito, pagherò quello che è giusto». Il telefono di Giulia trovato nell'auto di Filippo

Non spiega, non dà dettagli, ammette l'omicidio di Giulia Cecchettin, come aveva già fatto davanti alla polizia tedesca, anche perché di fronte alle prove c'era poco ...