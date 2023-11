Il gagliardetto del Cynthia Genzano

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ildi una squadra laziale: ilLa, squadra didi Roma, nasce nel 1920 e annovera nella sua storia sportiva una stagione in serie C nei primi anni settanta e un’ulteriore in C2 alla fine degli anni ottanta. Il nome e lo stemma utilizzato dalla squadra riconducono alla mitologia greca ma anche a un riferimento alla città. Infatti, l’origine del toponimo cittadino deriverebbe dal luogo in cui nell’antichità sorgevaFanum) e dove si praticava il culto di Cinzia Dea greca della caccia. Per tale ragione i fondatori delladecisero di adottare tale nominativo identificandolo, nei gagliardetti, in una figura femminile intenta a tirare con l’arco.anni ...