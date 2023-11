Nel posticipo della settima giornata di Premier League arriva la seconda vittoria stagionale in campionato per il Chelsea , che si aggiudica per 2-0 ... (sportface)

Milan, il Fulham ti soffia l'attaccante

Commenta per primo Ilfa sul serio e ha già iniziato le trattative col Chelsea per l'attaccante Armando. Lo scrive il Dailymail . Del giocatore in passato si era interessato anche il Milan .

Chelsea ‘prepared to snub’ Fulham interest in Armando Broja SB Nation

Chelsea set to snub Fulham's Broja bid hammyend.com

Transfer rumours and football gossip: Jean-Clair Todibo, Armando Broja, Hugo Ekitike, Sean Dyche

Tottenham have reportedly joined the race for highly-rated Nice centre-back Jean-Clair Todibo, who is having an exceptional season so far in Ligue 1. (Evening Standard) ...

Il Fulham su Broja Ecco la posizione del Chelsea

Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.