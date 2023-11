Il Dott Alì | anticipazioni 2 dicembre | Ferman rivela ad Alì un devastante segreto

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Siamo ormai quasi ae sabato 2, su Discovery Real Time, vedremo la 14° puntata de “Ilor Alì“. Cosa gli succederà? La puntata si intitolerà “Condividere un”. IlAlì,: il dramma di. Cosa farà Alì? L’appuntamento della settimana scorsa si è concluso conche, dopo aver salvato Alì dall’aggressione da parte dei parenti di una paziente, si è diretto con lui in una “Casa di Riposo e di Cura”. Vi si trova ricoverata Fato?, sorella minore del medico, della quale nessuno aveva mai sentito parlare. L’ “antagonista” del “or Alì” gli riveleva che la ragazza è affetta da una gravissima patologia; non dalla nascita, ma a causa sua. A quel punto Alì, per la prima volta tocca e ...