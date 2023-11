Il delirio di Guccini | “La destra non ha mai avuto cultura e ora se ne vuole impadronire”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ormai lo intervistano più che per parlare dei suoi meravigliosi dischi o dei suoi interessanti libri, per farlo sfogare un po’ contro laal governo. E finisce così che il povero Francesco, che magari pensava che nel titolo finisse un suo verso o una sua geniale metafora letteraria, si ritrovi sbattuto in prima pagina con il solito lamento sui fascisti cattivi che sono al governo del Paese e che in “pochi” hanno votato… Accade anche oggi su “Repubblica“, che pubblica una lunga chiacchierata con il famoso cantante emiliano che ha dato alle stampe un “giallo” a 4 mani dal titolo Vola Golondrina, che ovviamente parte da vicende politiche, dal 1948 al 1972, l’anno del boom del Msi. “No, non è un caso”, spiega. “E’ un riferimento al presente dellaal governo. Solo che 50 anni fa chi era di ...