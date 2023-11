Il Consiglio dei Ragazzi di Bastia Umbra si insedierà il 12 dicembre 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il 21 novembre è stata una giornata molto importante nelle scuole I.C.1 e Direzione Didattica diper l’attivazione di uno degli obiettivi dei Patti Educativi di Comunità firmati a novembre 2022: ildei, un organo propositivo sulla scia delComunale. Dopo le elezioni in tutti i plessi scolastici di Primaria e Secondaria di primo grado sono stati eletti i 20 rappresentanti che formeranno ildei/e. Dopo un corso di formazione per i giovani studenti e insegnanti organizzato dal comune con operatori specializzati di Asad, dopo una campagna elettorale in ogni scuola, liste elettorali comprese, dopo la predisposizione dei documenti accessori per i seggi, strutturati come veri e propri sedi di ...