Il congedo straordinario modifica le regole | cosa accadrà ai lavoratori?

Congedo straordinario e permessi legge 104 con più richiedenti per assistere la stessa persona : indicazioni nel messaggio Inps

Per assistere una stessa persona disabile, oltre che i Permessi 104 e i prolungamenti del Congedo parentale, si possono utilizzare ... (leggioggi)

Per assistere una stessa persona disabile, oltre che i Permessi 104 e i prolungamenti del Congedo parentale, si possono utilizzare ... (leggioggi)

Docente svolge attività di libera professione durante congedo straordinario per assistenza familiare - non si può fare. Deve essere licenziato?

La Procura regionale competente per territorio ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte dei Conti un Docente per ivi sentirlo condannare poiché ... (orizzontescuola)