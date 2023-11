Il colpo di mano del Gup su Delmastro | lo rinvia a giudizio anche se l’accusa aveva chiesto il proscioglimento

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il sottosegretario Andreaè statoto aper l’ipotesi di violazione del segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito. La decisione è stata assunta dal Gup Maddalena Cipriani, rigettando la richiesta didel pm Paolo Ielo. Il fatto che il giudice non accolga la richiesta della pubblica accusa rappresenta una circostanza piuttosto inusuale nelle aule di giustizia italiane, tanto da essere considerata da chi si occupa di diritto poco più di una “ipotesi di scuola”. Ma, a quanto pare, non lo è quando c’è di mezzo. L’avvocato Valentino: “Confidavamo nel non luogo a procedere, c’erano tutti i presupposti” Per il sottosegretario, infatti, è la seconda volta che succede. La stessa udienza preliminare di oggi, infatti, è figlia di un meccanismo identico: a ...