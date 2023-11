Il biscotto che condanna il Milan | Perché sono già fuori dalla Champions

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Cinque giornate, una sola vittoria, tre gol fatti: con questi numeri, ilè quasiLeague e dovrà cercare di non perdere in Inghilterra, contro il Newcastle, per poter scivolare almeno in Europa League. A complicare i piani, dopo il brutto 3-1 casalingo subìto dal Borussia Dortmund, c'è anche il risultato del Parco dei Principi: i Magpies, che conducevano il match 1-0 fino al 97',stati raggiunti dai parigini sull'1-1 grazie alla concessione di un calcio di rigore molto generoso da parte dell'arbitro Marciniak, trasformato da Mbappé. Con questi risultati, la situazione del girone F, a 90'fine, vede i tedeschi primeggiare a 10 punti, seguiti propriosquadra di Luis Enrique a 7, quindi Newcastle e per ultimo il ...