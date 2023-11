Il bellissimo gesto di fair play che “riabilita” la figura di Cristiano Ronaldo VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Pubblicato il 29 Novembre, 2023 Negli ultimi mesiha provocato diverse polemiche per alcuni gesti non proprio irreprensibili sui terreni di gioco. Durante una partita di Champions asiatica CR7 urlò in faccia all’arbitro e a fine partita spintonò via un tifoso che voleva una foto. In un precedente match il portoghese afferrò un avversario per il collo scaraventandolo a terra, e a fine partita fece un gestaccio ai tifosi avversari che inneggiavano a Messi. Non proprio azioni da campione, anche se CR7 ha ripulito la sua immagine da “Bad boy” grazie ad unepisodio dirifiuta il rigore: “Non è fallo” L’Al Nassr stava affrontando il Persepolis nella partita della fase a gironi della Champions Leage ...