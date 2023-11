Idea Simeone dal 1? | Mazzarri ha tre opzioni a disposizione

Novità Simeone : Garcia ha in mente un’idea per l’argentino

I calciatori del Napoli si sono subito sintonizzati con Mazzarri e ha ritrovato la voglia di combattere (Corsera)

Questa sera il Napoli dovrà dare il meglio di sé e la sensazione è che l'che intriga Walter è, un derby per lui con l'Atletico nel cuore Il Napoli di Mazzarri è tornato subito alla vittoria, questione di autostima, scrive il Corriere della Sera, non una ...

Dal nostro inviato Vincenzo D'Angelo

Eppure, sono in rialzo le quotazioni del Cholito: un’idea affascinante, per tutto ciò che si porta dietro. Per Simeone sarebbe come un derby: lui, figlio del tecnico dell’Atletico, che ha pianto a ...

L'idea di Gifuni: "Simeone titolare a Madrid: perché no La partita col Real vale poco"

'La sfida di Champions League sarà una prova generale: l'impegno più importante è quello con l'Inter' secondo il giornalista.