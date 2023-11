IA | Barbara Gallavotti | “Non può farci concorrenza in terreni come la creatività”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – “Pensiamo che l'AI sia una nostra concorrente e che in qualche modo ci assomigli. L'intelligenza artificiale è uno strumento straordinario, ma perè disegnata non puòinla, per esempio. Perintendiamo il saper rompere le regole e le macchine non lo possono fare”. Sono le parole di, conduttrice di Quinta Dimensione su RAI3, a margine dell’evento dell’Innovation Summit 2023 svoltosi al MAXXI di Roma, nel pomeriggio del 28 novembre. Nel corso dell’appuntamento periodico di Deloitte, giunto alla 6° edizione, che approfondisce l’evoluzione e l’impatto dell’innovazione su cittadini, imprese e sul nostro pianeta, riunendo i più illustri rappresentanti ...