I test psico-attitudinali per i magistrati ci sono già | in Francia e in Germania

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Anche in Olanda, Austria e Ungheria per entrare in magistratura bisogna sostenere prove e colloqui con glilogi. Da noi è una riforma proposta più volte e sempre respinta con sdegno

La giustizia resta al centro del dibattito politico. Non solo per le dichiarazioni al Corriere del ministro della Difesa Guido Crosetto sulle ... (linkiesta)

AGI - "Il test psicoattitudinale non è uno scandalo ma il tema è delicatissimo". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera il Ministro della ... (agi)

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio , intervistato dal Corriere della Sera, ha rivendica to l'idea di test psico attitudinali per i magistrati . ... (247.libero)

Nordio rivendica l'idea di test psico attitudinali per i magistrati : 'Non è uno scandalo'

I test psicoattitudinali per i magistrati ? È un “esame previsto per la polizia giudiziaria”, pertanto “non sarebbe uno scandalo se fosse esteso ai ... (ilfattoquotidiano)

Expo 2030, Borghi (Iv): "A quanto pare non ci hanno votato neanche Albania e Tunisia"

Per quanto riguarda i- attitudinali per i pm, il capogruppo di Iv - Il Centro - Renews Europe afferma: ' Li fanno dappertutto, se li prendiamo come tali e non come una forma di minaccia ...

Saltano i test psico-attitudinali per l’ingresso in magistratura. Via libera del governo alle pagelle per le … la Repubblica

Giustizia, salta l'ipotesi dei test psico-attitudinali per i magistrati. Ma è stretta sui fuori ruolo Open

Giustizia, Nordio: "Test psicoattitudinale Non è uno scandalo"

Lo stesso discorso vale per i test psico-attitudinali", ha detto a Repubblica il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando le critiche dell'Anm al provvedimento sulle pagella ai ...

Giustizia: Tajani, 'pagelle ai magistrati Non vedo alcuna offesa'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Non c’è alcuna offesa nei confronti dei magistrati. Tutti noi siamo soggetti a valutazione: i politici sono giudicati dagli elettori, i militari dai loro superiori, e via ...