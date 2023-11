I saldi in Campania cominceranno il 5 gennaio e dureranno 60 giorni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “Sentite le associazioni di categoria, la giunta regionale ha deliberato l’inizio deiper la stagione invernale 2023 – 2024, fissando la data al 52024, per un periodo non superiore ai 60”. Lo annuncia, in una nota, la giunta regionale della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.