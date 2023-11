(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nella penultima giornata del girone di Champions ilviene sconfitto 3 - 1 a San Siro dal Borussia: dopo il rigore sbagliato da Giroud in apertura, ipassano in vantaggio al 10' ...

I rigori, il lampo di Chukwueze, poi i tedeschi dilagano: Milan - Dortmund, il film del match

Nella penultima giornata del girone di Champions il Milan viene sconfitto 3 - 1 a San Siro dal Borussia Dortmund: dopo il rigore sbagliato da Giroud in apertura, i tedeschi passano in vantaggio al 10' ...

I rigori, il lampo di Chukwueze, poi i tedeschi dilagano: Milan-Dortmund, il film del match La Gazzetta dello Sport

Roma-Lecce, moviola: Focus sul rigore-lampo e il penalty negato ai pugliesi Virgilio Sport

Reggio Calabria-Real Casalnuovo, il film dei gol: pressione organizzata e gli amaranto trovano il vantaggio

Il gol di Mungo e il lampo di Bolzicco nella ripresa, con relativo grande intervento di Rossi. La gara contro il Casalnuovo analizzata in alcuni momenti clou, partendo intanto dalla marcatura ...

Promozione. Poker Larcianese, pari Lampo. Monsummano: tris in rimonta

La Larcianese vince e convince contro il Settimello, mentre il Lampo Meridien e il Viareggio non vanno oltre il pari a reti bianche. Il Monsummano vince in rimonta per 3-1 contro la San Marco Avenza, ...