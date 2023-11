I Re Magi antigovernativi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Benedetto Della Vedova, Marco Cappato e il segretario di +Europa Riccardo. Sovvenzionati dal miliardario George Soros e adorati da Elly Schlein, portano in dono accoglienza ai migranti, carne sintetica, droghe libere ed eutanasia. Si avvicina il Natale. Arriva la Befana. E anche Ia politica italiana ha i suoi Re. Non portano in dono oro, incenso e mirra. Laica spavalderia, piuttosto. A differenza dei tre protagonisti del presepe, spandono anti cattolicesimo e detestano le tradizioni. Tanto da guadagnarsi l’imperitura stima di Elly Schlein. La segretaria dem, altra mangiapreti, intride il programma del suo Pd con le loro proposte. Eccoli, quindi. Riccardo, che dà il nome al trio, offre immigrazione selvaggia. Benedetto Della Vedova porge antiproibizionismo. Marco Cappato elargisce eutanasia. Specificità non esaustive. In ...