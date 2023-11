I giovani meno intelligenti

Leggi su butac

(Di mercoledì 29 novembre 2023) C’è questo post che trovo su svariate bacheche social: Non era mai accaduto. Da circa 10 anni i figli stanno crescendodei genitori. Mai successo prima. «Il Quoziente Intellettivo medio della popolazione mondiale sta diminuendo nell’ultimo ventennio. Memoria e capacità di apprendimento. Una delle cause è l’impoverimento del linguaggio. (Non unica causa principale) Diversi studi (citati a fondo del testo) dimostrano infatti la correlazione tra la diminuzione della conoscenza lessicale (e l’impoverimento della lingua) e la capacità di elaborare e formulare un pensiero complesso. La graduale scomparsa dei tempi (congiuntivo, imperfetto, forme composte del futuro, participio passato) dà luogo a un pensiero quasi sempre al presente, limitato al momento: incapace di proiezioni nel tempo.parole e...