I genitori di Filippo Turetta prendono tutti di sorpresa | la decisione sul colloquio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una mossa che coglieimpreparati., il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, non avrà l'opportunità di incontrare iin carcere a Verona. E laè stata degli stessi, i signori Nicolaed Elisabetta Martini. Il mercoledì non è un giorno dedicato ai colloqui familiari nel reparto infermeria dove è detenuto, ma nonostante ciò, il permesso era stato concesso dal pm di Venezia, Andrea Petroni, dopo l'interrogatorio in cui il giovane ha ammesso l'omicidio dell'ex fidanzata. Quali sono i motivi di tale scelta? A spiegarli è La7: “Le implicazioni emotive per mamma Elisabetta, papà Nicola e il figlio detenuto hanno spinto ia prendersi del tempo per ...