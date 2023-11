I Fatti Vostri | Magalli e Michele Guardì in che rapporti sono oggi? Ecco cosa è successo dopo il servizio de Le Iene

Michele Guardì , 80 anni, è uno dei personaggi televisivi di maggiore successo. autore di programmi famosi, che ancora oggi vanno in onda, ha ... (europa.today)

Ascolti TV | Mercoledì 15 Novembre 2023. Montalbano vince col 18.8% - Sciarelli cresce (12.6%) e supera Il Gladiatore (10.3%). Reazione a Catena 22.8-26.3% vs Caduta Libera 14.2-17.4%. Storie Italiane leader (20.7-19.8%). Bene I Fatti Vostri (8.3-10.8%) e Diario del Giorno (6.7%)

Tiberio Timperi non ha retto all’emozione, si è commosso davanti all’ospite. A salvarlo è stato l’intervento della pubblicità . In studio ai Fatti ... (caffeinamagazine)

“Troppo dolore - scusate”. Tiberio Timperi in lacrime a I Fatti Vostri : ‘salvato’ dalla pubblicità

Fatti (non) gastronomicamente vostri

In fondo, l’abbiamo sempre fatto: alzi la mano chi, andando a fare la spesa, non ha mai buttato distrattamente l’occhio nel carrello altrui, per ... (linkiesta)