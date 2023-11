Hamas rilascia 10 ostaggi | ma sulla tregua pesa un tragico annuncio | i fratellini Kfir e Ariel e la mamma sono morti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La Croce Rossa ha preso in consegna i dieci“israeliani” per i quali era previsto per oggi il rilascio da parte di. Dunque, il Jerusalem Post e la tv egiziana Al Qahera News rilanciato la notizia dopo che il braccio armato diha annunciato di averto tra i prigionieri liberati oggi, due donne con la nazionalità russa e mentre la Cnn – citando una fonte israeliana e una a conoscenza della lista che è stata consegnata a Israele con i nomi – spera che almeno un cittadino americano sia tra iti di oggi. Si tratta del sesto gruppo diin via di liberazione durante laprolungata lunedì scorso.che, nelle prossime ore, dovrebbe terminare., la Croce Rossa prende in consegna i 10 ...