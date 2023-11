Hamas | ostaggi forzati a vedere i video delle stragi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Eitan Yahalomi ha dodici anni. È stato nei tunnel di Gaza per 52 giorni, tenuto sotto chiave dai terroristi di. Le prime dodici notti le ha passate in una stanza al buio da solo. Un'autentica tortura, di cui ora, dopo la liberazione, racconta a fatica. «Lo hanno costretto a riguardare i», ha spiegato una sua zia. Sono i metodi palestinesi: ai ragazzini che si mettevano a piangere, semplicemente puntavano una pistola in faccia. Ragione per cui un'altra piccola, di nove anni, ancora parla sussurrando dopo il ritorno a casa. Ha paura che qualcuno, sentendola alzare la voce, la colpisca. E l'incubo non è finito con la liberazione: i parenti le hanno dovuto spiegare che sua madre non c'è più, assassinata. Si tratta di un caso abbastanza frequente tra i minori tornati da Gaza. Noam e Alma Or hanno ...